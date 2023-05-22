Гранат: рад, что «Рубин» снова в РПЛ, с Рахимовым команда начала играть очень уверенно

Бывший футболист «Рубина» Владимир Гранат прокомментировал выход казанской команды в Российскую Премьер-лигу через год после вылета из высшего дивизиона.
«По составу «Рубин» и в прошлом сезоне был командой Премьер-Лиги. Нельзя назвать вылет казанцев недоразумением, потому что к этому всё шло. «Рубин» тогда заслуженно вылетел, хотя у них был шанс остаться.
Думаю, что клубу нужно продолжать сотрудничество с Рахимовым. Он результатом и игрой убедил всех, что может решать задачи. С Рахимовым «Рубин» начал играть очень уверенно.
Очень рад, что «Рубин» снова в РПЛ. В таком городе должен быть большой футбол. Болельщики любят «Рубин», плюс есть стадион чемпионата мира», – приводит слова Граната «РБ Спорт».
Напомним, в субботу, 20 мая «Рубин» на выезде обыграл «Балтику» со счётом 1:0 и обеспечил себе выход в Премьер-Лигу. Ранее того же самого добилась и «Балтика».
- 22 мая 2023
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