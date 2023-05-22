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«Пари НН» — «Сочи»: Александров вывел хозяев вперёд

«Пари НН» — «Сочи»: Александров вывел хозяев вперёд
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В эти минуты проходит матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
22 мая 2023, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Александров – 51'   2:0 Рыбчинский – 62'   3:0 Кротов – 87'   4:0 Каккоев – 90+4'
Удаления: нет / Дркушич – 70'

На 51-й минуте защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров вывел свою команду вперёд.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата России между этими командами проходил в Сочи и завершился победой одноимённой команды со счётом 2:1.

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 27 матчах. «Сочи» располагается на десятой строчке, заработав 37 очков в 27 встречах.

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