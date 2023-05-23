Капитан «Ростова» Данил Глебов: непозволительно так играть в концовке сезона

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о последних результатах команды в Российской Премьер-Лиге. «Ростов» потерпел три поражения подряд, не забив ни одного мяча.
«Друзья. Всё что можно сказать о наших последних матчах — это то, что непозволительно так играть в концовке сезона, когда ты борешься за самые высокие места. Поверьте, каждый в команде очень сильно переживает и прилагает все силы, чтобы исправить ситуацию.
Не хочется искать оправдания, нужно стиснуть зубы и показать максимальный результат в двух оставшихся играх. Мы сами задали планку и должны ей соответствовать. Мы видим и очень ценим поддержку наших болельщиков, которые рядом с командой и дома, и на выездных матчах, и не только во время побед, но и в такие тяжёлые моменты, как сейчас. Обещаю, что мы сделаем всё зависящее от себя, чтобы закончить сезон на мажорной ноте», — написал Глебов в социальной сети.
- 23 мая 2023
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