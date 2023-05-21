Команду Карпина разорвали за полчаса! «Краснодар» при Ивиче — просто класс

У «Ростова» третье поражение подряд в РПЛ. Команда Валерия Карпина фактически выбывает из борьбы за серебро.

«Ростов», потеряв лидеров команды – Комличенко, Осипенко, Уткина (центрхав после травмы стал запасным), начал игру в Краснодаре как-то боязливо. Команда Карпина сразу же села в глубокую оборону, но «быки» на удивление легко вскрывали её. Хозяева забили быстрый гол – уже на третьей минуте. Простая стенка на третьего с участием Кордобы и Ионова стала откровением для защитников ростовчан, прежде всего Мелёхина, который пустил соперника за спину.

«Краснодар», вдохновлённый выходом в финал Кубка России, на этом не остановился и продолжил разрывать гостей на скорости. Во всех матчах РПЛ, кроме одного, команда забивала при Владимире Ивиче не менее двух мячей. Сегодня для пары голов хватило всего десяти минут. «Быки» ещё раз взломали пространство по центру за счёт движения Сперцяна, а Кордоба положил свой 13-й мяч в сезоне РПЛ. Показалось, что колумбиец находился в офсайде, но судьи, изучив повторы, засчитали гол.

Кордоба – в прекрасной форме! Тем обиднее для Ивича и болельщиков «Краснодара» травма колумбийца. На исходе трети матча Джон попросил замену, схватившись за заднюю поверхность бедра после рывка. Если Кордоба пропустит из-за повреждения кубковый финал, это будет гигантская, возможно, роковая потеря для краснодарцев. Вместо колумбийца вышел 18-летний Кокшаров. И уже через четыре минуты молодой форвард забил! Классная, очевидно, наигранная комбинация принесла «быкам» успех. Исполнявший «десятку» Батчи здорово открылся, Мелёхин остался один против двоих, а Кокшаров после кросса Волкова опередил Прохина. Сильянов зря ушёл страховать зону, а не помогать.

В воротах «Краснодара» в матче с «Ростовом» сыграл Агкацев. Судя по всему, Сафонову дали отдых после нескольких ошибок. Работы второй голкипер хозяев в первом тайме почти не имел. Команда Карпина нанесла до перерыва всего два удара, причём оба из-за штрафной, а в створ попала лишь однажды.

Интрига была убита за тайм, а после перерыва «Ростову» ничего не оставалось, кроме как рисковать и прессинговать «Краснодар». Команда Карпина перестала проигрывать в скорости противнику, но «быков»-то и такой ход игры устраивал. Ростовчанам мог подарить слабую надежду на спасение гол, который, к сожалению, не состоялся. Жаль лишь потому, что Щетинин перед ударом совершил суперпроход. Хавбек гостей сначала ушёл от Ленини, а потом пролез в штрафную, ловко прокинув мяч между центральными защитниками Алонсо и Литвиновым. Последний, кстати, заменил Кайо на 46-й минуте: ещё одна травма у краснодарцев…

Карпин после часа игры убрал с поля сменщика Комличенко – Голенкова. Кубковый бомбардир «Ростова» пока не проявляет себя в РПЛ. Забил лишь один гол в 27 матчах. Центрфорвард ростовчан только 17 раз встретился с мячом, а в штрафной «Краснодара» вообще ни разу. Ударов по воротам Агкацева не наносил. Вышедший вместо Голенкова единственный «дальний» легионер «Ростова» Тошевски был близок к голу за 20 минут до конца, однако Агкацев, получив редкую работу, справился с ней – совершил сейв. Судьи, правда, зафиксировали спорный офсайд, но кажется, что после просмотра повтора взятие ворот засчитали бы.

Во втором тайме, несмотря на все старания, команда Карпина не смогла нанести ни одного удара в створ ворот Агкацева. Так что в этот день для сменщика Сафонова была всего лишь «тренировка с повышенной ответственностью». Даже появление Уткина на последние 20 минут не добавило «Ростову» остроты. Хавбек пока не тот, что до повреждения. «Краснодар» одержал красивую победу, а ещё одним героем игры стал Сперцян: у Эдуарда шесть ключевых передач.