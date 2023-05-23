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Защитник «Локомотива» Погостнов оценил, как изменилась команда во второй части сезона

Защитник «Локомотива» Погостнов оценил, как изменилась команда во второй части сезона
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Защитник московского «Локомотива» Егор Погостнов оценил, как изменилась команда во второй части сезона.

«Весенний «Локомотив» в каждом матче заряжен на выигрыш. Заряжен выйти и, как бы ни складывался матч, довести его до победы, принести три очка в раздевалку. Иногда и на характере, но в основном благодаря хорошей игре.

Многие говорят, что у нас уже нет мотивации? Эти люди постоянно задают такие вопросы после матчей, что наша задача выполнена. Я им отвечаю, что наша задача — выходить на каждый матч и зарабатывать по три очка. Только так мы будем прогрессировать — и как команда, и как личности», — приводит слова Погостнова официальный сайт «Локомотива».

Погостнов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл девять матчей.

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