Гендиректор «Спартака»: фильм о Черенкове — душевная история, мы должны помнить прошлое

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о съёмках художественного фильма про легендарного футболиста красно-белых Фёдора Черенкова. Накануне состоялась пресс-конференция, посвящённая началу съёмок полнометражного художественного фильма о футболисте.

«Для меня фильм о Фёдоре Черенкове — душевная история, которая никого не может оставить равнодушными. Мы можем предоставить всё возможное и будем продолжать это делать. Мы все хотим построить большое будущее «Спартака», поэтому должны помнить прошлое», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в составе «Спартака» Черенков трижды становился чемпионом СССР, один раз чемпионом России и обладателем Кубка страны. Фёдор Черенков ушёл из жизни в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.