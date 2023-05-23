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Объявлена символическая сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 28-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом 28-го тура чемпионата России признан защитник «Ахмата» Дарко Тодорович, который отметился одной результативной передачей в матче с «Химками» (3:0). Всего в сборную тура вошли три футболиста из московского «Динамо», по два — из «Ахмата» и «Пари Нижний Новгород», а также по одному из «Крыльев Советов», «Оренбурга», «Зенита» и «Краснодара».

Сборная 28-го тура РПЛ: Игорь Лещук («Динамо»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Дарко Тодорович («Ахмат»), Никита Каккоев («Пари НН»), Александр Эктов («Оренбург»), Дмитрий Рыбчинский («Пари НН»), Евгений Харин («Ахмат»), Арсен Захарян («Динамо»), Густаво Мантуан («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Дмитрий Цыпченко («Крылья Советов»).

Фото: WhoScored

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