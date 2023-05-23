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«Поедем в Москву за очками». Защитник «Пари НН» Каккоев — о матче со «Спартаком»

«Поедем в Москву за очками». Защитник «Пари НН» Каккоев — о матче со «Спартаком»
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Никита Каккоев прокомментировал победу в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (4:0), а также поделился ожиданиями от следующей игры с московским «Спартаком». Встреча с красно-белыми состоится в воскресенье, 28 мая. Начало игры — в 14:00 мск.

«Самая важная победа в сезоне? Скорее, долгожданная. Мы долго не могли выиграть.

Что сказал Сергей Николаевич Юран в раздевалке? Поздравил с победой, сказал, что поедем в Москву на «Спартак» с таким же настроем, с которым вышли на «Сочи».

Команду критикуют за невыразительный футбол? Мы немного поменяли стиль игры, стали выходить из обороны через игру внизу, больше рисковать. Давление из‑за турнирной таблицы было. Думаю, мы справились с этим. Теперь готовимся к «Спартаку». Понимаем, что будет непростая игра, но всегда есть шансы на победу, и мы поедем в Москву за очками», — приводит слова Каккоева пресс-служба нижегородского клуба.

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