В «Спартаке» сообщили, что по графику получают платежи от «Эльче» за трансфер Понсе
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«Спартак» по графику получает платежи от испанского «Эльче» за трансфер 26-летнего нападающего Эсекьеля Понсе, об этом сообщил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.
«Были ли проблемы с получением денег за Понсе? С «Эльче» проблем нет. Платежи проводятся по графику», — приводит слова Дмитрия Зеленова Metaratings.
Напомним, с февраля 2022 года аргентинский форвард был арендован «Эльче». Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провёл 73 матча и забил 25 мячей, а также представлял красно-белых в олимпийской сборной Аргентины.
Контракт Понсе со «Спартаком» был рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года.
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