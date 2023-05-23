Игрок «Локомотива» Погостнов назвал свои ориентиры среди центральных защитников

Футболист московского «Локомотива» Егор Погостнов ответил, на кого из центральных защитников он ориентируется.
«Первый — это Вирджил ван Дейк. Смотрю многие матчи, как и когда он убирает мяч под себя, какие варианты ищет передачами. Второй такой человек — это Матс Хуммельс. Всегда выделял его длинные диагонали, передачи вперёд, как он находит партнёров. И, конечно, Ведран Чорлука», — приводит слова Погостнова официальный сайт «Локомотива».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Егор Погостнов провёл девять матчей.
«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков за 28 матчей. В ближайшем туре железнодорожники на выезде сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 28 мая. Начало матча — в 16:30 мск.
- 23 мая 2023
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