Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уткин: у Леонида Слуцкого есть предложение о работе в новом сезоне

Уткин: у Леонида Слуцкого есть предложение о работе в новом сезоне
Комментарии

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин сообщил, что у российского тренера Леонида Слуцкого есть предложение о работе в новом сезоне. Он намекнул, что со Слуцким контактирует клуб из России или Кипра.

«Насколько мне известно, у Леонида Слуцкого есть предложение о работе в новом сезоне. И да, это футбольный клуб, а не новое шоу. В России. А может, на Кипре», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, Слуцкий находится без работы с ноября 2022 года после того, как он покинул пост главного тренера казанского «Рубина». Ранее Слуцкий работал в таких клубах, как «Витесс», «Ростов», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов» и «Москва». Также специалист возглавлял национальную команду России.

Материалы по теме
Канчельскис: Слуцкий опять навешает лапшу на уши какому-то клубу и устроится туда тренером
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023