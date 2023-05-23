Уткин: у Леонида Слуцкого есть предложение о работе в новом сезоне
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Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин сообщил, что у российского тренера Леонида Слуцкого есть предложение о работе в новом сезоне. Он намекнул, что со Слуцким контактирует клуб из России или Кипра.
«Насколько мне известно, у Леонида Слуцкого есть предложение о работе в новом сезоне. И да, это футбольный клуб, а не новое шоу. В России. А может, на Кипре», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.
Напомним, Слуцкий находится без работы с ноября 2022 года после того, как он покинул пост главного тренера казанского «Рубина». Ранее Слуцкий работал в таких клубах, как «Витесс», «Ростов», «Халл Сити», ЦСКА, «Крылья Советов» и «Москва». Также специалист возглавлял национальную команду России.
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