Гвардиола: Де Дзерби — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о наставнике «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

«Роберто Де Дзерби — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Он уникален. Когда он приехал, я ожидал положительного эффекта, но не думал, что это произойдёт за такое короткое время», — приводит слова Гвардиолы официальный «твиттер» английской Премьер-лиги.

Де Дзерби перешёл в «Брайтон» в 2022 году, сменив на посту главного тренера Грэма Поттера. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги его команда располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 61 очко в 36 играх. Завтра, 24 мая, «Брайтон» дома встретится с «Манчестер Сити», который досрочно обеспечил себе чемпионский титул.