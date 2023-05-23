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Гвардиола: Де Дзерби — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет

Гвардиола: Де Дзерби — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о наставнике «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

«Роберто Де Дзерби — один из самых влиятельных тренеров за последние 20 лет. Он уникален. Когда он приехал, я ожидал положительного эффекта, но не думал, что это произойдёт за такое короткое время», — приводит слова Гвардиолы официальный «твиттер» английской Премьер-лиги.

Де Дзерби перешёл в «Брайтон» в 2022 году, сменив на посту главного тренера Грэма Поттера. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги его команда располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 61 очко в 36 играх. Завтра, 24 мая, «Брайтон» дома встретится с «Манчестер Сити», который досрочно обеспечил себе чемпионский титул.

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