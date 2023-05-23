Долгов: не знаю, останусь в «Химках» или нет, доиграем сезон и рассмотрим все варианты

Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался о своём будущем после вылета команды из Российской Премьер-Лиги.

«У меня действующий контракт. Сейчас я не знаю, останусь в «Химках» или нет. Надо доиграть два оставшиеся матча и там уже смотреть, какая обстановка будет в клубе и т. д. Все варианты рассмотрим и будем общаться с агентом и с руководством клуба, если варианты поступят», — приводит слова Долгова Metaratings.

24-летний Долгов выступает за «Химки» с сентября 2021 года. Действующее соглашение игрока с подмосковным клубом рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги форвард принял участие в 25 матчах, забил в них четыре гола и стал автором двух результативных передач.