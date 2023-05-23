Кунде сообщил Хави, что не хочет быть правым защитником. Он может уйти из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде сообщил главному тренеру команды Хави о нежелании выступать на позиции правого защитника, сообщает Marca.

По информации источника, французский футболист объяснил тренеру, что хочет играть на своей родной позиции центрального защитника, а не справа в обороне, где его обычно задействовали в текущем сезоне. Ранее Хави отмечал, что позиция правого защитника не требует усиления, так как там отлично справляется Кунде.

«Барселона» может отпустить Кунде, чтобы выручить средства на приобретение правого защитника, если Хави и футболист не смогут договориться.

Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года. В своём первом сезоне за каталонский клуб 24-летний француз принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть голевых передач.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.