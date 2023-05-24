Победитель ЛЧ Катарина Макарио не поможет сборной США на чемпионате мира

Полузащитник «Лиона» Катарина Макарио сообщила, что не успеет восстановиться от травмы колена к началу женского чемпионата мира и не выступит в составе сборной США.

«Желание вернуться играть за мой клуб и страну помогало мне на тренировках и поддерживало в повседневной жизни. Однако сейчас самое важное — это моё здоровье и быть в форме к следующему клубному сезону.

Я выражаю слова благодарности всем, кто помогает мне в моём восстановлении. Сейчас мы приняли решение, что моё здоровье в перспективе важнее, чем индивидуальные или коллективные амбиции. Я буду поддерживать своих партнёров по сборной на чемпионате мира. Надеюсь, у сборной США впереди большое будущее», — написала Макарио в «Твиттере».

На счету 23-летней Макарио восемь голов в 17 матчах за сборную США.

Женский чемпионат мира пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.