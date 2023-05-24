Джикия: долго думал и понял — я нужен. Я нужен команде, а «Спартак» нужен мне

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия оценил, насколько сильно зависит команда от его участия в матче.

«Этот вопрос — комплимент? Спасибо. Но «Спартак» пропускает и со мной. Я могу ответить на этот вопрос так — во время паузы, когда пропускал игры, много думал о своей роли. Когда выпадаешь на одну-две игры, у тебя немного времени всё взвесить, подумать. Здесь было около месяца. Долго думал и понял — я нужен. Я нужен команде, а «Спартак» нужен мне. Даже травмы были, наверное, не просто так», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, после 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» расположился на третьей строчке, имея в активе 53 очка. До второго места, на котором находится московский ЦСКА, красно-белым не хватает одного очка.