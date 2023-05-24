Аргентина разгромила Гватемалу, Эквадор победил Словакию на чемпионате мира U20

На чемпионате мира U20 хозяин турнира сборная Аргентины одержала вторую победу. В матче второго тура группы A она разгромила Гватемалу со счётом 3:0. Отличились Алехо Велис, Лука Ромеро и Максимо Перроне.

Благодаря этой победе Аргентина с шестью очкам досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Следом за ней в группе A расположились Новая Зеландия с четырьмя очками, Узбекистан с одним и Гватемала с нулём.

В матче группы B Эквадор одержал волевую победу над Словакией. Европейская команда открыла счёт усилиями Матэ Сжолгая. Но затем голы Джастина Куэро и Хосе Клингера принесли победу южноамериканцам.

Группу B возглавляет сборная США с шестью очками. Словакия и Эквадор имеют по три балла, но европейская команда находится выше за счёт лучшей разницы мячей. Замыкает таблицу Фиджи с нулём очков.

В следующий игровой день пройдут матчи групп C и D. 24 мая в 21:00 мск начнутся встречи Сенегал — Израиль, Италия — Нигерия. 25 мая в полночь по московскому времени будет дан стартовый свисток в играх Бразилия — Доминиканская Республика и Япония — Колумбия.