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Аргентина разгромила Гватемалу, Эквадор победил Словакию на чемпионате мира U20

Аргентина разгромила Гватемалу, Эквадор победил Словакию на чемпионате мира U20
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На чемпионате мира U20 хозяин турнира сборная Аргентины одержала вторую победу. В матче второго тура группы A она разгромила Гватемалу со счётом 3:0. Отличились Алехо Велис, Лука Ромеро и Максимо Перроне.

Благодаря этой победе Аргентина с шестью очкам досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Следом за ней в группе A расположились Новая Зеландия с четырьмя очками, Узбекистан с одним и Гватемала с нулём.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа A. 2-й тур
24 мая 2023, среда. 00:00 МСК
Аргентина U20
Окончен
3 : 0
Гватемала U20
1:0 Велис – 17'   2:0 Ромеро – 65'   3:0 Перроне – 90+8'
Удаления: Авилес – 82' / Сантос – 58'

В матче группы B Эквадор одержал волевую победу над Словакией. Европейская команда открыла счёт усилиями Матэ Сжолгая. Но затем голы Джастина Куэро и Хосе Клингера принесли победу южноамериканцам.

Группу B возглавляет сборная США с шестью очками. Словакия и Эквадор имеют по три балла, но европейская команда находится выше за счёт лучшей разницы мячей. Замыкает таблицу Фиджи с нулём очков.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа B. 2-й тур
24 мая 2023, среда. 00:00 МСК
Эквадор U20
Окончен
2 : 1
Словакия U20
0:1 Сжолгай – 29'   1:1 Куэро – 45+1'   2:1 Клингер – 59'

В следующий игровой день пройдут матчи групп C и D. 24 мая в 21:00 мск начнутся встречи Сенегал — Израиль, Италия — Нигерия. 25 мая в полночь по московскому времени будет дан стартовый свисток в играх Бразилия — Доминиканская Республика и Япония — Колумбия.

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