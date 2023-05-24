Футболистка из Индии стала первым представителем страны с хет-триком в высшей лиге Европы

23-летняя футболистка, выступающая за загребское «Динамо», Джоти Чаухан забила три гола в заключительном матче сезона с командой «Аграм» в рамках женского чемпионата Хорватии. Таким образом, она стала первой представительницей Индии, сделавшей хет-трик в высшем европейском чемпионате. Джоти забила на 28-й, 37-й и 46-й минутах встречи. Загребское «Динамо» победило в этой игре со счётом 4:1.

Ранее бывшая футболистка команды «Гокулама», родом из Дхара в Мадхья-Прадеше, стала первой представительницей из Индии, забившей гол в чемпионате Хорватии в марте этого года, отличившись за «Динамо» Загреб на 89-й минуте в игре с «Риекой» (4:0). С тех пор она начала попадать в стартовый состав и забила шесть голов перед матчем с «Аграмом». Вместе с Сумьей Гугулот Джоти была приглашена на просмотр хорватским клубом перед сезоном-2022/2023. После были подписаны годичные контракты.