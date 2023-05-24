Футболистка из Индии стала первым представителем страны с хет-триком в высшей лиге Европы

23-летняя футболистка, выступающая за загребское «Динамо», Джоти Чаухан забила три гола в заключительном матче сезона с командой «Аграм» в рамках женского чемпионата Хорватии. Таким образом, она стала первой представительницей Индии, сделавшей хет-трик в высшем европейском чемпионате. Джоти забила на 28-й, 37-й и 46-й минутах встречи. Загребское «Динамо» победило в этой игре со счётом 4:1.
Ранее бывшая футболистка команды «Гокулама», родом из Дхара в Мадхья-Прадеше, стала первой представительницей из Индии, забившей гол в чемпионате Хорватии в марте этого года, отличившись за «Динамо» Загреб на 89-й минуте в игре с «Риекой» (4:0). С тех пор она начала попадать в стартовый состав и забила шесть голов перед матчем с «Аграмом». Вместе с Сумьей Гугулот Джоти была приглашена на просмотр хорватским клубом перед сезоном-2022/2023. После были подписаны годичные контракты.
- 24 мая 2023
-
11:10
-
10:58
-
10:57
-
10:50
-
10:49
-
10:38
-
10:30
-
10:30
-
10:20
-
10:04
-
09:56
-
09:51
-
09:50
-
09:35
-
09:24
-
09:15
-
09:07
-
08:57
-
08:36
-
08:30
-
08:06
-
07:20
-
06:49
-
06:02
-
05:57
-
05:15
-
04:43
-
04:18
-
04:02
-
04:00
-
03:51
-
03:47
-
03:32
-
03:18
-
02:59