Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: «Балтика» и Игнашевич близки к продлению контракта

Источник: «Балтика» и Игнашевич близки к продлению контракта
Комментарии

Калининградская «Балтика» настроена продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, переговоры между сторонами уже стартовали. Игнашевич и «Балтика» уже близки к заключению сделки и обговаривают её условия.

Игнашевич работает в «Балтике» с октября 2021 года. Под его руководством калининградский клуб смог выйти в РПЛ в этом сезоне. «Балтика» сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые за 25 лет.

Действующий контракт Игнашевича с «Балтикой» истекал в конце нынешнего сезона.

«Балтика» занимает второе место в Первой лиге после 32 сыгранных матчей с 64 набранными очками, отставая от лидирующего казанского «Рубина» на одно очко.

Материалы по теме
Сергей Игнашевич: золотые медали Первой лиги? Никто не помнит, кто их завоёвывает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023