Сергей Игнашевич: золотые медали Первой лиги? Никто не помнит, кто их завоёвывает

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич ответил на вопрос о борьбе за первое место в Мелбет Первой лиге.

«Малые золотые медали? Никто не помнит, кто их завоёвывает. У нас были другие цели. Безусловно, приложим все силы, чтобы превзойти «Рубин» в таблице», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее «Балтика» утратила лидерство в Мелбет Первой лиге нынешнего сезона после поражения в матче с «Рубином» (0:1). Единственный гол в матче «Балтика» — «Рубин» забил Марат Апшацев, открывший счёт в концовке первого тайма. На 49-й минуте полузащитник «Рубина» Олег Иванов не реализовал 11-метровый удар.

И «Балтика», и «Рубин» обеспечили себе выход в Российскую Премьер-Лигу.