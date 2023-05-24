Сборная России до 16 лет разгромила Киргизию со счётом 16:0. Сарвилина забила 7 голов
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Женская сборная России до 16 лет разгромила своих сверстниц из Киргизии в матче Турнира развития УЕФА со счётом 16:0.
Встреча прошла сегодня, 24 мая, в Волгограде. Счёт был открыт уже на 10-й минуте усилиями защитница «Краснодара» Василисы Авдиенко. Последний мяч россиянок был забит на 90-й минуте — отличилась полузащитница ЦСКА Алиса Шеркунова. Самым результативным игроком стала нападающая самарских «Крыльев Советов» Екатерина Сарвилина. 14-летняя девушка забила в ворота соперниц семь голов.
В рамках турнира развития УЕФА женской сборной России до 16 лет предстоит сыграть с Белоруссией 26 мая и Узбекистаном 29 мая. Все матчи россиянки проведут на стадиона ВГАФК в Волгограде.
Юноши того же возраста играют в Волгограде на стадионе «Зенит».
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