Сборная России до 16 лет разгромила Киргизию со счётом 16:0. Сарвилина забила 7 голов

Женская сборная России до 16 лет разгромила своих сверстниц из Киргизии в матче Турнира развития УЕФА со счётом 16:0.

Встреча прошла сегодня, 24 мая, в Волгограде. Счёт был открыт уже на 10-й минуте усилиями защитница «Краснодара» Василисы Авдиенко. Последний мяч россиянок был забит на 90-й минуте — отличилась полузащитница ЦСКА Алиса Шеркунова. Самым результативным игроком стала нападающая самарских «Крыльев Советов» Екатерина Сарвилина. 14-летняя девушка забила в ворота соперниц семь голов.

В рамках турнира развития УЕФА женской сборной России до 16 лет предстоит сыграть с Белоруссией 26 мая и Узбекистаном 29 мая. Все матчи россиянки проведут на стадиона ВГАФК в Волгограде.

Юноши того же возраста играют в Волгограде на стадионе «Зенит».