Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России до 16 лет разгромила Киргизию со счётом 16:0. Сарвилина забила 7 голов

Сборная России до 16 лет разгромила Киргизию со счётом 16:0. Сарвилина забила 7 голов
Аудио-версия:
Комментарии

Женская сборная России до 16 лет разгромила своих сверстниц из Киргизии в матче Турнира развития УЕФА со счётом 16:0.

Встреча прошла сегодня, 24 мая, в Волгограде. Счёт был открыт уже на 10-й минуте усилиями защитница «Краснодара» Василисы Авдиенко. Последний мяч россиянок был забит на 90-й минуте — отличилась полузащитница ЦСКА Алиса Шеркунова. Самым результативным игроком стала нападающая самарских «Крыльев Советов» Екатерина Сарвилина. 14-летняя девушка забила в ворота соперниц семь голов.

В рамках турнира развития УЕФА женской сборной России до 16 лет предстоит сыграть с Белоруссией 26 мая и Узбекистаном 29 мая. Все матчи россиянки проведут на стадиона ВГАФК в Волгограде.

Юноши того же возраста играют в Волгограде на стадионе «Зенит».

Материалы по теме
Видео
Футболистка ЦСКА Смирнова забила прямым ударом со стандарта от угла штрафной площади
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023