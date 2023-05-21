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Футболистка ЦСКА Смирнова забила прямым ударом со стандарта от угла штрафной площади

Футболистка ЦСКА Смирнова забила прямым ударом со стандарта от угла штрафной площади
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Завершился матч 10-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 2:0.

Полузащитница ЦСКА Надежда Смирнова забила второй мяч своей команды прямым ударом со стандарта от угла штрафной площади. Это случилось на 56-й минуте встречи.

Ранее, на 46-й минуте, счёт открыла нападающая ЦСКА Габриэль Абуди Онгене. Её ассистенткой выступила Татьяна Петрова.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице российской Суперлиги сезона-2023. Команда набрала 30 очков после 10 матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 24 очка. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» — с «Динамо». Оба матча состоятся 28 мая.

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