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Финалист ЛЕ «Севилья» в меньшинстве упустила победу над последней командой Ла Лиги «Эльче»

Финалист ЛЕ «Севилья» в меньшинстве упустила победу над последней командой Ла Лиги «Эльче»
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Сегодня, 24 мая, на стадионе имени Мануэля Мартинеса Валеро в Эльче прошёл матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встретились местный «Эльче» и «Севилья». Финальный свисток Исидро Диаса де Меры Эскудероса зафиксировал ничью — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: с передачи Юссефа Эн-Несири отличился Эрик Ламела.

Гол Ламелы. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 18-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве: полузащитник Пап Гейе получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

Удаление Гейе. Видеоролик:

«Эльче» сумел сравнять счёт через несколько минут: с передачи Хосана отличился Тете.

Гол Тете. Видеоролик:

«Севилья» набрала 49 очков и занимает в турнирной таблице девятое место. «Эльче» (21) — 20-й.

Испания - Примера. 36-й тур
24 мая 2023, среда. 20:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Ламела – 10'   1:1 Тете – 25'
Удаления: нет / Гейе – 18'
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