Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Финалист ЛЕ «Севилья» в меньшинстве упустила победу над последней командой Ла Лиги «Эльче»

Сегодня, 24 мая, на стадионе имени Мануэля Мартинеса Валеро в Эльче прошёл матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встретились местный «Эльче» и «Севилья». Финальный свисток Исидро Диаса де Меры Эскудероса зафиксировал ничью — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: с передачи Юссефа Эн-Несири отличился Эрик Ламела.

Гол Ламелы. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 18-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве: полузащитник Пап Гейе получил прямую красную карточку за фол в центре поля.

Удаление Гейе. Видеоролик:

«Эльче» сумел сравнять счёт через несколько минут: с передачи Хосана отличился Тете.

Гол Тете. Видеоролик:

«Севилья» набрала 49 очков и занимает в турнирной таблице девятое место. «Эльче» (21) — 20-й.