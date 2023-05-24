Финалист ЛЕ «Севилья» в меньшинстве упустила победу над последней командой Ла Лиги «Эльче»
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Сегодня, 24 мая, на стадионе имени Мануэля Мартинеса Валеро в Эльче прошёл матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Встретились местный «Эльче» и «Севилья». Финальный свисток Исидро Диаса де Меры Эскудероса зафиксировал ничью — 1:1.
Счёт в матче был открыт на 10-й минуте: с передачи Юссефа Эн-Несири отличился Эрик Ламела.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 18-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве: полузащитник Пап Гейе получил прямую красную карточку за фол в центре поля.
«Эльче» сумел сравнять счёт через несколько минут: с передачи Хосана отличился Тете.
«Севилья» набрала 49 очков и занимает в турнирной таблице девятое место. «Эльче» (21) — 20-й.
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