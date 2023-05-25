Бразилия забила шесть голов Доминикане, Нигерия и Колумбия вышли в 1/8 финала на ЧМ U20

Сборная Бразилии одержала первую победу на проходящем в Аргентине молодёжном чемпионате мира по футболу. В матче группы D южноамериканская команда победила со счётом 6:0 Доминиканскую Республику. За Бразилию отличились Савио, Маркос Леонардо, Жан Педросо, Жиоване, Марлон Гомес и Матеус Мартинс, причём последние два гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время.
В другом матче Нигерия обыграла Италию 2:0 благодаря мячам Салима Лаваля и Джуда Сандея.
По итогам двух туров в группе D лидирует Нигерия с шестью очками, гарантировавшая себе выход в 1/8 финала. У Бразилии и Италии по три очка, но южноамериканская команда находится выше за счёт лучшей разницы мячей. У Доминиканской Республики ноль очков.
Колумбия одержала волевую победу над Японией 2:1 в группе C и гарантировала себе выход в 1/8 финала. На гол Рику Ямане южноамериканцы ответили мячами Ясера Асприльи и Томас Анхеля.
В другом матче Сенегал сыграл вничью с Израилем 1:1. Автогол Бабакара Н'Диайе вывел вперёд израильтян, но затем Пап Диоп сравнял счёт.
По итогам двух туров в группе C Колумбия лидирует с шестью очками, у Японии три балла, у Израиля и Сенегала по одному.
В следующий игровой день пройдут матчи групп E и F. 25 мая в 21:00 мск начнутся встречи Уругвай — Англия и Франция — Гамбия. 25 мая в полночь по московскому времени будет дан стартовый свисток в играх Южная Корея — Гондурас и Ирак — Тунис.
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