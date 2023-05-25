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Бразилия забила шесть голов Доминикане, Нигерия и Колумбия вышли в 1/8 финала на ЧМ U20

Бразилия забила шесть голов Доминикане, Нигерия и Колумбия вышли в 1/8 финала на ЧМ U20
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Сборная Бразилии одержала первую победу на проходящем в Аргентине молодёжном чемпионате мира по футболу. В матче группы D южноамериканская команда победила со счётом 6:0 Доминиканскую Республику. За Бразилию отличились Савио, Маркос Леонардо, Жан Педросо, Жиоване, Марлон Гомес и Матеус Мартинс, причём последние два гола были забиты в компенсированное ко второму тайму время.

В другом матче Нигерия обыграла Италию 2:0 благодаря мячам Салима Лаваля и Джуда Сандея.

По итогам двух туров в группе D лидирует Нигерия с шестью очками, гарантировавшая себе выход в 1/8 финала. У Бразилии и Италии по три очка, но южноамериканская команда находится выше за счёт лучшей разницы мячей. У Доминиканской Республики ноль очков.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа D. 2-й тур
25 мая 2023, четверг. 00:00 МСК
Бразилия U20
Окончен
6 : 0
Доминиканская Республика U20
1:0 Савио – 37'   2:0 Леонардо – 38'   3:0 Педросо – 57'   4:0 Жиоване – 82'   5:0 Гомес – 90+2'   6:0 Мартинс – 90+3'
Удаления: нет / Аскона – 85'
U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа D. 2-й тур
24 мая 2023, среда. 21:00 МСК
Италия U20
Окончен
0 : 2
Нигерия U20
0:1 Лаваль – 61'   0:2 Сандей – 90+5'

Колумбия одержала волевую победу над Японией 2:1 в группе C и гарантировала себе выход в 1/8 финала. На гол Рику Ямане южноамериканцы ответили мячами Ясера Асприльи и Томас Анхеля.

В другом матче Сенегал сыграл вничью с Израилем 1:1. Автогол Бабакара Н'Диайе вывел вперёд израильтян, но затем Пап Диоп сравнял счёт.

По итогам двух туров в группе C Колумбия лидирует с шестью очками, у Японии три балла, у Израиля и Сенегала по одному.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа C. 2-й тур
25 мая 2023, четверг. 00:00 МСК
Япония U20
Окончен
1 : 2
Колумбия U20
1:0 Yamane – 30'   1:1 Asprilla – 53'   1:2 Angel – 59'
U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа C. 2-й тур
24 мая 2023, среда. 21:00 МСК
Сенегал U20
Окончен
1 : 1
Израиль U20
0:1 Н'Диайе – 58'   1:1 Диоп – 80'

В следующий игровой день пройдут матчи групп E и F. 25 мая в 21:00 мск начнутся встречи Уругвай — Англия и Франция — Гамбия. 25 мая в полночь по московскому времени будет дан стартовый свисток в играх Южная Корея — Гондурас и Ирак — Тунис.

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