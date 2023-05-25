В Саудовской Аравии уверены, что Месси перейдёт в «Аль-Хиляль» после завершения Лиги 1

В Саудовской Аравии уверены, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси перейдёт в «Аль-Хиляль», сообщает Marca.

По данным источника, в Саудовской Аравии считают, что Месси подпишет контракт с клубом в первые дни после того, как завершится чемпионат Франции. Отмечается, в стране была идея возродить дуэль между Криштиану Роналду и Месси, и теперь эта задумка близка к реальности.

«Аль-Хиляль» предложит аргентинскому нападающему зарплату в размере € 300 млн за год.

Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом истекает летом 2023 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 20 результативных передач.

Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге: