Кавазашвили: Карпин — хороший тренер, но вряд ли лучший

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал спад «Ростова» в последних матчах чемпионата России. Команда Валерия Карпина потерпела поражения в трёх играх подряд от «Факела», «Сочи» и «Краснодара» с общим счётом 0:6.
«Ростов» не просто посыпался в конце сезона, он сдох. Одним составом тяжело играть, равноценных замен у них нет. Но будущее у этих мальчиков точно есть, талант там виден. Карпин — лучший тренер? Карпин — хороший тренер, но вряд ли лучший. Все-таки тренера судят по трофеям, а у Карпина их нет», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».
«Ростов» с 50 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице РПЛ. Клуб отстаёт на три балла от московского «Спартака». В 29-м туре «Ростов» примет дома «Ахмат» 28 мая. Начало игры в 19:00 мск
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