Агент игрока «Зенита» Ренана отреагировал на слухи об интересе к бразильцу из АПЛ

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игрока «Зенита» Роберта Ренана, отреагировал на слухи об интересе к своему подопечному со стороны клубов из английской Премьер-лиги.

«Интерес к Роберту Ренану со стороны английских клубов – это неправда», – приводит слова Гарсии «РИА Новости Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к 19-летнему бразильскому футболисту проявляют лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм», а также «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Ренан присоединился к «Зениту» только в январе 2023 года в результате обмена нападающего Юри Алберто в бразильский «Коринтианс». За санкт-петербургскую команду центральный защитник успел провести всего 10 матчей во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. В своём первом сезоне в России футболист стал чемпионом страны. Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до июня 2028 года.