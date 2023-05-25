Агент игрока «Зенита» Ренана отреагировал на слухи об интересе к бразильцу из АПЛ

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игрока «Зенита» Роберта Ренана, отреагировал на слухи об интересе к своему подопечному со стороны клубов из английской Премьер-лиги.
«Интерес к Роберту Ренану со стороны английских клубов – это неправда», – приводит слова Гарсии «РИА Новости Спорт».
Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к 19-летнему бразильскому футболисту проявляют лондонские «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм», а также «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
Ренан присоединился к «Зениту» только в январе 2023 года в результате обмена нападающего Юри Алберто в бразильский «Коринтианс». За санкт-петербургскую команду центральный защитник успел провести всего 10 матчей во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. В своём первом сезоне в России футболист стал чемпионом страны. Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до июня 2028 года.
- 25 мая 2023
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