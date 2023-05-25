Смородская — о новом контракте Баринова: теперь Дмитрий вряд ли уедет в Европу

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на продление контракта полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова. По её мнению, это может негативно сказаться на шансах полузащитника поиграть в Европе.

«С одной стороны, это хорошо, что «Локомотив» продлил контракт с Бариновым, с другой — дорога в Европу, наверное, закрыта для него, предложений никаких нет.

Жаль, что зимой Баринова не отпустили в «Бешикташ», — теперь он вряд ли уедет в Европу. А тогда была возможность уйти на нормальных условиях, тем более в период санкций», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что зимой Баринов мог перейти в турецкий «Бешикташ», но переговоры зашли в тупик и были завершены. Прямо сейчас «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков в 28 матчах. Новый контракт Дмитрия Баринова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.