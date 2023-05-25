Игнатьев: думаю, новый трёхлетний контракт Баринов отработает в «Локомотиве» полностью

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился мнением о продлении контракта «Локомотива» с полузащитником Дмитрием Бариновым.
«Клуб давно рассчитывает на то, что его капитан и лидер команды должен играть. Наверное, ждали, если от него последуют какие-то шаги в сторону и появится желание куда-то уехать, тогда бы они сразу приступили к переговорам с ним.
«Локомотив» очень на него рассчитывает. Осталось два тура в чемпионате, и если бы Дмитрий сделал какие-то попытки сменить команду, то прощупывали бы новых кандидатов на будущее на его позицию. А в клубе знали, что он останется, раз мы никого нового не видели, и, наверное, рассматривали нюансы его будущего контракта.
В «Локомотиве» рассчитывают, что Дмитрий нужен. Он же свой, локомотивский. Чтобы не рушить преемственность, с ним заключают долгосрочный контракт.
Думаю, он его отработает в полном объёме. А если у него дело не пойдёт, разойдутся полюбовно. Куда-то его тогда продадут и вернут затраченные деньги», — цитирует Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
- 25 мая 2023
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