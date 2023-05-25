Быстров: Ларин умеет работать с детьми, немногие так могут

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров заявил, что считает освобождение Николая Ларина хорошей новостью и большим плюсом для отечественного футбола.

«Отличная новость. Я считаю, что люди, которые помогают развивать футбол, тем более детский — а с детьми у нас немногие умеют работать — должны прежде всего заниматься своим делом.

Про Николая все воспитанники, все его ребята отзываются только хорошо, а это говорит о многом. Он умеет работать с детьми, и его освобождение — большой плюс для российского футбола», — сказал Быстров «Матч ТВ».

В сентябре 2022 года Ларин был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и приговорён к трём годам колонии общего режима.

В среду, 24 мая, в Мосгорсуде прошло заседание, в рамках которого прокурор запросил ужесточение срока до четырёх лет и четырёх месяцев. Сторона обвиняемого при этом просила о досрочном освобождении. Суд изменил приговор на условный срок, который составляет два с половиной года.