«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Марсьяль удвоил преимущество хозяев

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В эти минуты проходит перенесённый матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В компенсированное время первого тайма нападающий Антони Марсьяль удвоил преимущество хозяев.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился ничьей со счётом 1:1.

«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 69 очков в 36 матчах. «Челси» располагается на 12-й строчке. Команда заработала 43 очка по итогам 36 встреч.