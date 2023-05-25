«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Марсьяль удвоил преимущество хозяев

В эти минуты проходит перенесённый матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В компенсированное время первого тайма нападающий Антони Марсьяль удвоил преимущество хозяев.
Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился ничьей со счётом 1:1.
«Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 69 очков в 36 матчах. «Челси» располагается на 12-й строчке. Команда заработала 43 очка по итогам 36 встреч.
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