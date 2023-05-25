Зидан отклонил предложение клуба Роналду в € 75 млн в год

Бывший тренер мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» Зинедин Зидан отказался от работы в саудовском «Аль-Насре». Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, «Аль-Наср» предложил Зидану зарплату в € 150 млн за два года. Несмотря на это, французский наставник отказался от работы в саудовском клубе, за который выступает португалец Криштиану Роналду.
Ранее СМИ связывали будущее Зидана с «ПСЖ», «Ювентусом», «Марселем» и сборной Франции.
Француз покинул мадридский «Реал» весной 2021 года. Он дважды приходил в команду в качестве главного тренера, трижды приведя её к победе в Лиге чемпионов. Также он дважды выиграл со «сливочными» чемпионат Испании, стал двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и два раза победил на Клубном чемпионате мира.
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