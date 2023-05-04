Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан может возглавить «Марсель», если Тудор уйдёт в «Ювентус»

Зидан может возглавить «Марсель», если Тудор уйдёт в «Ювентус»
Комментарии

Французский «Марсель» может быть заинтересован в назначении бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на пост наставника команды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Зидан продолжает поиски нового места работы. Среди вариантов, которые рассматривает французский специалист, называются туринский «Ювентус», «ПСЖ» и мадридский «Реал».

«Марсель» же может заинтересоваться кандидатурой Зидана, если действующий главный тренер команды Игор Тудор примет предложение возглавить «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Реал» не рассматривает возможность возвращения Зидана на пост главного тренера, а президент клуба Флорентино Перес доверяет Карло Анчелотти, который работает с командой сейчас.

Материалы по теме
«Реал» не планирует сотрудничать с Зиданом. Анчелотти полностью устраивает Переса

Юрий Газинский — о встрече с Зинедином Зиданом

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023