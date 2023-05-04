Зидан может возглавить «Марсель», если Тудор уйдёт в «Ювентус»

Французский «Марсель» может быть заинтересован в назначении бывшего главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана на пост наставника команды. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Зидан продолжает поиски нового места работы. Среди вариантов, которые рассматривает французский специалист, называются туринский «Ювентус», «ПСЖ» и мадридский «Реал».

«Марсель» же может заинтересоваться кандидатурой Зидана, если действующий главный тренер команды Игор Тудор примет предложение возглавить «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Реал» не рассматривает возможность возвращения Зидана на пост главного тренера, а президент клуба Флорентино Перес доверяет Карло Анчелотти, который работает с командой сейчас.

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