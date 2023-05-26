«Манчестер Юнайтед» побил командный рекорд по xG в АПЛ в матче с «Челси»

«Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси» набрал показатель xG 5.31, что стало рекордом клуба в поединках английской Премьер-лиги с момента подсчета подобной статистики. Об этом сообщил статистический портал The xG Philosophy.
Индекс xG показывает, сколько мячей должна была забить команда в конкретном матче на основе созданных голевых моментов. Например, пенальти традиционно оценивается в 0.76 пунктов xG, что равняется 76-процентной вероятности гола после одиннадцатиметрового удара.
Статистика xG ведётся с 2014 года. Таким образом, «Манчестер Юнайтед» в матче с «Челси» создал больше голевых шансов в матче АПЛ, чем когда-либо с сезона-2014/2015.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» переиграл «Челси» со счётом 4:1 в перенесённом матче 32-го тура АПЛ. Голы в составе «красных дьяволов» забивали Каземиро, Марсьяль, Фернандеш и Рашфорд, у «Челси» отличился Феликс.
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