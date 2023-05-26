Холанд рассказал, почему люди называют АПЛ лучшей лигой мира

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился впечатлением от уровня футбола в АПЛ.

«Я понимаю, почему люди называют АПЛ лучшей лигой мира, потому что это действительно так. Мне нравится играть здесь. Нравятся верховые и скоростные единоборства. Я наслаждаюсь игрой здесь», — приводит слова Холанда Sky Sports.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в перенесённом матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1) отдал голевую передачу на Фила Фодена. Для норвежского форварда это голевое действие стало 44-м в нынешнем сезоне АПЛ. Теперь у норвежского нападающего 36 забитых мячей и восемь голевых передач в 35 матчах чемпионата Англии.

Материалы по теме Эрлинг Холанд высказался о своей высокой результативности в «Манчестер Сити»

Холанд танцует в клубе с болельщиками «Боруссии»: