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Холанд рассказал, почему люди называют АПЛ лучшей лигой мира

Холанд рассказал, почему люди называют АПЛ лучшей лигой мира
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился впечатлением от уровня футбола в АПЛ.

«Я понимаю, почему люди называют АПЛ лучшей лигой мира, потому что это действительно так. Мне нравится играть здесь. Нравятся верховые и скоростные единоборства. Я наслаждаюсь игрой здесь», — приводит слова Холанда Sky Sports.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в перенесённом матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1) отдал голевую передачу на Фила Фодена. Для норвежского форварда это голевое действие стало 44-м в нынешнем сезоне АПЛ. Теперь у норвежского нападающего 36 забитых мячей и восемь голевых передач в 35 матчах чемпионата Англии.

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