Спортдиректор «Балтики» охарактеризовал главного тренера команды Сергея Игнашевича

Спортивный директор «Балтики» Исмаил Ибрагимов положительно оценил работу Сергея Игнашевича на посту главного тренера команды.
«Игнашевич большое внимание уделяет высокой профессиональной этике — он и сам такой был. Не просто так играл столько лет на высочайшем уровне. А закончил вообще на чемпионате мира. То есть это огромный профессионал. Подобные требования он предъявляет и футболистам.
Конечно, мы видим, как он растёт в тренерском плане. Сергей Николаевич постоянно анализирует, при этом он не ставит свои предыдущие успехи как игрока во главу угла. Он может быть гибким, может корректировать свою точку зрения в зависимости от полученной информации — это круто. Очень открыт к новому в этом плане.
Когда Сергей Николаевич пришёл, то сказал: «Через шесть недель команда становится похожей на своего тренера». Мы сейчас видим «Балтику» Игнашевича — целеустремлённую, боевую, которая ненавидит проигрывать. У игроков уже сформировался менталитет победителя. Мы вышли в РПЛ, 25 лет этого ждали, но люди всё равно недовольны проигрышу от «Рубина». У нас есть определённые цели на РПЛ, поэтому мальчиками для битья мы там точно не будем», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
- 26 мая 2023
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