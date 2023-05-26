Вячеслав Чанов: в игре с «Краснодаром» ЦСКА надо набирать очки — сейчас они очень нужны

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча в рамках 29-го тура РПЛ между красно-синими и «Краснодаром».
«В матче с «Краснодаром» ЦСКА нужны очки: сейчас они очень нужны. Всегда ждёшь максимума от команды, поэтому не хотелось бы обмануться в ожиданиях. Повлияет ли поражение «Спартака» на психологическое состояние команды? Здесь может сработать и наоборот: может всплыть обида и команде захочется исправиться. Я бы не сказал, что они проиграли в дерби — команду поставили в такие рамки.
Матч «Краснодар» — ЦСКА — репетиция финала Кубка России? Я бы не сказал: финал есть финал. Друг о друге команды знают всё, чего ждать от своих соперников, тоже. В финале всё будет зависеть от настроя — в Кубке один матч может быть непредсказуем», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 26 мая 2023
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