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Яковлев: результативность Дзюбы не удивила, все знают, сколько он забивал и брал титулов

Яковлев: результативность Дзюбы не удивила, все знают, сколько он забивал и брал титулов
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Нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, выступающий на правах аренды за «Пари Нижний Новгород», ответил на вопрос, удивила ли его результативность форварда Артёма Дзюбы, присоединившегося минувшей зимой к «Локомотиву».

«Вообще нет. Если бы он раньше не забивал, а сейчас вдруг начал, тогда бы это было неожиданно. Но все знают, сколько он забивал до этого, сколько брал титулов. Его крутая форма вообще не удивительна», — приводит слова Яковлева Sport24.

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона. Нападающий провёл 11 матчей в составе железнодорожников во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором четырёх голевых передач.

Ранее «Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним форвардом до лета 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

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