Аргентина победила Новую Зеландию, Узбекистан обыграл Гватемалу и вышел в плей-офф ЧМ U20

На молодёжном чемпионате мира в Аргентине завершились матчи третьего тура группы A. Хозяева турнира, ранее уже гарантировавшие себе место в 1/8 финала, победили Новую Зеландию со счётом 5:0. Голы забили Игнасио Маэстро Пуч, Хино Инфантино, Лука Ромеро, Бриан Агирре с пенальти и Алехо Велис.

В другом матче Узбекистан выиграл со счётом 2:0 у Гватемалы. Оба мяча забил Шахзод Нематжонов.

Аргентина набрала девять очков, Узбекистан и Новая Зеландия по четыре, но команда из Азии заняла второе место и вышла в 1/8 финала за счёт лучшей разницы мячей. У Гватемалы ноль очков. Новая Зеландия сохраняет шансы на попадание в плей-офф, которые зависят от результатов в других группах.

В следующий игровой день пройдут заключительные матчи групп D и C. 27 мая в 21:00 мск начнутся встречи Бразилия — Нигерия и Доминиканская Республика — Италия. 28 мая в полночь по московскому времени будет дан стартовый свисток в играх Япония — Израиль и Колумбия — Сенегал.