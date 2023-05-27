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Аргентина победила Новую Зеландию, Узбекистан обыграл Гватемалу и вышел в плей-офф ЧМ U20

Аргентина победила Новую Зеландию, Узбекистан обыграл Гватемалу и вышел в плей-офф ЧМ U20
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На молодёжном чемпионате мира в Аргентине завершились матчи третьего тура группы A. Хозяева турнира, ранее уже гарантировавшие себе место в 1/8 финала, победили Новую Зеландию со счётом 5:0. Голы забили Игнасио Маэстро Пуч, Хино Инфантино, Лука Ромеро, Бриан Агирре с пенальти и Алехо Велис.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа A. 3-й тур
27 мая 2023, суббота. 00:00 МСК
Новая Зеландия U20
Окончен
0 : 5
Аргентина U20
0:1 Маэстро Пуч – 14'   0:2 Инфантино – 17'   0:3 Ромеро – 35'   0:4 Агирре – 50'   0:5 Велис – 87'

В другом матче Узбекистан выиграл со счётом 2:0 у Гватемалы. Оба мяча забил Шахзод Нематжонов.
Аргентина набрала девять очков, Узбекистан и Новая Зеландия по четыре, но команда из Азии заняла второе место и вышла в 1/8 финала за счёт лучшей разницы мячей. У Гватемалы ноль очков. Новая Зеландия сохраняет шансы на попадание в плей-офф, которые зависят от результатов в других группах.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа A. 3-й тур
27 мая 2023, суббота. 00:00 МСК
Узбекистан U20
Окончен
2 : 0
Гватемала U20
1:0 Нематжонов – 9'   2:0 Нематжонов – 20'

В следующий игровой день пройдут заключительные матчи групп D и C. 27 мая в 21:00 мск начнутся встречи Бразилия — Нигерия и Доминиканская Республика — Италия. 28 мая в полночь по московскому времени будет дан стартовый свисток в играх Япония — Израиль и Колумбия — Сенегал.

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