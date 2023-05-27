Юмтити раскритиковал СМИ и опроверг, что назвал время в «Барселоне» «тюрьмой»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити, который на правах аренды выступает за итальянский «Лечче», заявил, что его слова о каталонском клубе перевели с ошибкой.

«Всем журналистам и СМИ. Если вам нужна помощь в переводе, вы можете позвонить мне в следующий раз. Depression — это депрессия, ничего общего с «тюрьмой». Большое спасибо», — написал Юмтити в своей социальной сети.

Ранее в СМИ распространилась цитата футболиста: «В Каталонии я провёл четыре года в «тюрьме».

В текущем сезоне на счету Юмтити 23 матча за «Лечче» в чемпионате Италии.

Контракт французского игрока с «Барселоной» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.