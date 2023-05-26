Самуэль Юмтити: в «Барселоне» я провёл четыре года в тюрьме

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити, который на правах аренды выступает за «Лечче», рассказал, что чувствовал себя будто в тюрьме в каталонском клубе.

«Всё, что мне было нужно, это чувствовать, что меня ценят, приносят пользу и уважают. В Каталонии я провёл четыре года в тюрьме: не только на спортивном уровне, но и в повседневной жизни.

Поначалу, после переезда в Испанию, я чувствовал, что меня ценят, и я играл на хорошем уровне. Потом я начал испытывать недоверие, мне стало плохо, и я понял, что в меня больше никто не верит. Мой контракт с «Барселоной»? Я хочу продолжать чувствовать себя хорошо, я сделал это в Италии. Я люблю язык, еду и моду», — приводит слова Юмтити AS.

Контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.

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