Месси, Ди Мария и Паредес получили приглашение на прощальный матч Рикельме

Бывший полузащитник «Бока Хуниорс» и «Барселоны» Хуан Роман Рикельме проведёт свой прощальный матч в конце июня 2023 года. Об этом сообщает журналист Мартин Аревало в своём «твиттере».
По информации источника, матч пройдёт 25 июня, на следующий день после дня рождения Рикельме. Экс-полузащитнику исполнится 45 лет. Игра будет приурочена к прощанию Рикельме с футболом.
Главным тренером одной из команд будет Карлос Бьянки. Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси и игроки туринского «Ювентуса» Анхель Ди Мария и Леандро Паредес были приглашены принять участие в матче. Также приглашения получили несколько бывших одноклубников Рикельме.
Рикельме завершил профессиональную игровую карьеру ещё в 2015 году.
Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ
- 27 мая 2023
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:36
-
11:32
-
11:32
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:10
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:44
-
10:43
-
10:29
-
10:21
-
10:17
-
10:14
-
10:03
-
09:58
-
09:47
-
09:42
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:16
-
09:15
-
09:09
-
08:47
-
08:30