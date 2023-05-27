Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис: «Спартак» завершит чемпионат в тройке

Андрей Канчельскис: «Спартак» завершит чемпионат в тройке
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о борьбе за высокие места в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Командам осталось провести по два матча.

«Спартак» незаслуженно обыграл ЦСКА, но борьба в чемпионате продолжается. Ещё есть интерес, борьба за второе место. Есть «Ростов», «Ахмат» подтягивается. Думаю, «Спартак» завершит чемпионат в тройке», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее чемпионский титул Российской Премьер-Лиги уже обеспечил себе «Зенит», у которого сейчас 66 очков. Второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА (54), третье — «Спартак» (53). Шансы попасть в тройку есть также у «Ростова» (50) и «Ахмата» (49).

Материалы по теме
У Талалаева есть незакрытый гештальт в РПЛ! 29-й тур стартует. LIVE
Live
У Талалаева есть незакрытый гештальт в РПЛ! 29-й тур стартует. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023