Андрей Канчельскис: «Спартак» завершит чемпионат в тройке
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о борьбе за высокие места в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Командам осталось провести по два матча.
«Спартак» незаслуженно обыграл ЦСКА, но борьба в чемпионате продолжается. Ещё есть интерес, борьба за второе место. Есть «Ростов», «Ахмат» подтягивается. Думаю, «Спартак» завершит чемпионат в тройке», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее чемпионский титул Российской Премьер-Лиги уже обеспечил себе «Зенит», у которого сейчас 66 очков. Второе место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА (54), третье — «Спартак» (53). Шансы попасть в тройку есть также у «Ростова» (50) и «Ахмата» (49).
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