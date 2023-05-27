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Хаджи: «Спартаку» неправильно бояться «Пари НН». Команда Абаскаля выиграет

Хаджи: «Спартаку» неправильно бояться «Пари НН». Команда Абаскаля выиграет
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Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Пари Нижний Новгород» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится завтра, 28 мая. Начало игры — в 14:00 мск.

«Я считаю, что после победы над ЦСКА «Спартак» обязан выиграть две последние игры, в том числе с «Пари НН» — тогда команда может занять второе место. Если оступятся, ЦСКА не простит. Думаю, что команда Абаскаля всё-таки выиграет у «Пари НН». Им тоже есть за что бороться, но «Спартак» будет бояться команды, которая стоят на вылет, что ли? Это неправильно. Во всех отношениях «Спартак» сейчас лучше. Думаю, вместо Соболева выйдет Бальде и докажет, что он мастер. Больше травмированных и удалённых нет. Надеюсь, что «Спартак» победит с разницей в два мяча — не меньше», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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