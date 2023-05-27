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«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Майнцем» в заключительном туре Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд сыграла вничью с «Майнцем» в заключительном туре Бундеслиги
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Завершился матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором дортмундская «Боруссия» принимала «Майнц» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Встреча завершилась вничью — 2:2.

На 15-й минуте встречи защитник «Майнца» Андреас Ханче-Ольсен вывел свою команду вперёд. Вскоре Карим Онисиво удвоил преимущество гостей. На 69-й минуте Рафаэл Геррейру отыграл один мяч, а на 90+6-й минуте Эмре Джан сравнял счёт.

В матче первого круга текущего сезона чемпионата Германии между этими командами «Боруссия» одержала победу в гостях со счётом 2:1.

«Боруссия» завершила чемпионат Германии на втором месте: в параллельном матче «Бавария» обыграла «Кёльн» со счётом 2:1. «Майнц» располагается на девятой строчке турнирной таблицы сезона.

Германия - Бундеслига. 34-й тур
27 мая 2023, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 2
Майнц
Майнц
0:1 Ханче-Ольсен – 15'   0:2 Онисиво – 24'   1:2 Геррейру – 69'   2:2 Зюле – 90+6'
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