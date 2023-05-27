Глава «Торпедо» Савин раскритиковал работу арбитра Бобровского после матча с «Оренбургом»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин раскритиковал работу главного арбитра матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:3) Яна Бобровского.
«У нас сегодня явные два короля на игре — один у нас бегал со свитком на поле, а другой сидел на VAR. Когда «Торпедо» начинает показывать более-менее какой-то футбол, арбитры просыпаются. То, что сегодня творил Бобровский, это за гранью. И оба пенальти тоже.
Второй пенальти вообще у нас один в один как в игре с «Сочи», но ЭСК признала, что это не пенальти, а здесь пенальти. Мы приложим все усилия, чтобы этот арбитр и тот, который сидел на VAR, его неоднократно уже отстраняли…. Всё время отстраняют, он двойки получает, его опять ставят и на нашу игру. Не знаю, что там за великолепный компьютер в РФС, который почему-то умудряется всё время Бобровского на «Торпедо» ставить.
Он всё время вот так вот судит и потом опять у нас появляется. Будем делать всё возможное, чтобы они больше никогда не появлялись не то что у нас, но и в судейском корпусе. Понимаю, что у нас мало судей в стране», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 27 мая 2023
-
19:56
-
19:54
-
19:51
-
19:41
-
19:40
-
19:39
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:24
-
19:23
-
19:18
-
19:17
-
19:15
-
19:13
-
19:09
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:50
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:31
-
18:31
-
18:30
-
18:28
-
18:22
-
18:15
-
18:11
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:01
-
18:01