Глава «Торпедо» Савин раскритиковал работу арбитра Бобровского после матча с «Оренбургом»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин раскритиковал работу главного арбитра матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:3) Яна Бобровского.

«У нас сегодня явные два короля на игре — один у нас бегал со свитком на поле, а другой сидел на VAR. Когда «Торпедо» начинает показывать более-менее какой-то футбол, арбитры просыпаются. То, что сегодня творил Бобровский, это за гранью. И оба пенальти тоже.

Второй пенальти вообще у нас один в один как в игре с «Сочи», но ЭСК признала, что это не пенальти, а здесь пенальти. Мы приложим все усилия, чтобы этот арбитр и тот, который сидел на VAR, его неоднократно уже отстраняли…. Всё время отстраняют, он двойки получает, его опять ставят и на нашу игру. Не знаю, что там за великолепный компьютер в РФС, который почему-то умудряется всё время Бобровского на «Торпедо» ставить.

Он всё время вот так вот судит и потом опять у нас появляется. Будем делать всё возможное, чтобы они больше никогда не появлялись не то что у нас, но и в судейском корпусе. Понимаю, что у нас мало судей в стране», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.