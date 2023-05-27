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«Бавария» выиграла Бундеслигу в 11-й раз подряд, обновив рекорд

«Бавария» выиграла Бундеслигу в 11-й раз подряд, обновив рекорд
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Мюнхенская «Бавария» выиграла немецкую Бундеслигу сезона-2022/2023. Титул стал для команды 11-м подряд.

«Бавария» улучшила свой же рекорд. Последней командой, которой удавалось опередить мюнхенцев, была дортмундская «Боруссия». Под руководством Юргена Клоппа «шмели» стали чемпионами в 2012 году.

В матче 34-го тура чемпионата Германии «Бавария» обыграла «Кёльн» со счётом 2:1. На восьмой минуте Кингсли Коман вывел «Баварию» вперёд. На 81-й минуте Деян Любичич сравнял счёт. На 89-й минуте Джамал Мусиала принёс «Баварии» победу и чемпионский титул.

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» и завершила сезон на втором месте. По итогам сезона и «Бавария», и «Боруссия» набрали по 71 очку, но мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.

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