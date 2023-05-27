«Севилья» — «Реал» Мадрид: мадридцы повели в счёте впервые за матч

Сегодня, 27 мая, проходит матч 37-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» принимает мадридский «Реал» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая началась в 20:00 мск. Игру в прямом эфире показывает Окко.
На 69-й минуте вингер мадридцев Родриго Гоэс оформил дубль. «Реал» повёл в счёте впервые за матч — 2:1.
Ранее, уже на третьей минуте матча «Севилья» открыла счёт благодаря голу своего форварда Рафаэля Мира.
На 29-й минуте «Реал» сравнял счёт усилиями Родриго.
Матч команд в первом круге завершился победой мадридского «Реала» со счётом 3:1. Голами в составе «сливочных» отметились Лука Модрич, Лукас Васкес и Федерико Вальверде. За «Севилью» отличился Эрик Ламела.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Севилья» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 49 очков в 36 матчах. «Реал» находится на втором месте, у «сливочных» 74 очка. Лидирует «Барселона», набравшая 85 очков и обеспечившая себе победу в Ла Лиге.
- 27 мая 2023
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