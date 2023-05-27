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«Интер» забил «Аталанте» два гола за первые три минуты матча

«Интер» забил «Аталанте» два гола за первые три минуты матча
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Сегодня, 27 мая, проходит матч 37-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» принимает «Аталанту» на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Миланцы забили два быстрых гола — на первой и третьей минутах матча.

Италия - Серия А. 37-й тур
27 мая 2023, суббота. 21:45 МСК
Интер М
Милан
2-й тайм
2 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Лукаку – 1'   2:0 Барелла – 3'   2:1 Пашалич – 36'

Первым голом в составе «нерадзурри» отметился форвард Ромелу Лукаку, забивший с передачи Лаутаро Мартинеса. Спустя две минуты хавбек «Интера» Николо Барелла удвоил преимущество в счёте для своей команды.

Матч первого круга между «Аталантой» и «Интером» завершился выездной победой миланской команды со счётом 3:2. Дублем в той игре отметился нападающий «нерадзурри» Эдин Джеко.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Интер» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 66 очков в 36 матчах. «Аталанта» находится на пятом месте, у подопечных Джан Пьеро Гасперини 61 очко в активе. Лидирует «Наполи», набравший 86 очков и обеспечивший себе победу в Серии А.

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