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Попавший в больницу игрок «Лутона» отпраздновал выход команды в АПЛ

Попавший в больницу игрок «Лутона» отпраздновал выход команды в АПЛ
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Защитник «Лутона» Том Локьер, попавший в больницу во время матча финала плей-офф Чемпионшипа с «Ковентри», узнал о выходе своей команды в английскую Премьер-лигу.

Фото: «Твиттер» Стива Локьера

Отец Локьера Стив сообщил, что с его сыном всё в порядке, и выложил в «Твиттере» фотографию, на которой Том радуется победе «Лутона» вместе с ещё несколькими людьми.

Локьер потерял сознание на 12-й минуте матча с «Ковентри». Тому оказывали помощь медицинские бригады обеих команд. Игрока унесли с поля в кислородной маске, а вместо него на поле вышел Рис Бурк. Во время замены Локьер находился в сознании. В перерыве «Лутон» объявил, что игрока доставили в больницу для дальнейших анализов. «Лутон» одержал победу в серии пенальти и вышел в АПЛ.

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